Europa League e Conference, le designazioni arbitrali di Bologna-Brann e Fiorentina-Jagiellonia
24/02/2026 | 11:23:58
Sarà Bastien ad arbitrare la sfida tra Bologna e Brann, Jovanovic invece arbitrerà il match tra Fiorentina e Jagiellonia.
BOLOGNA-BRANN (26/2/2026, ore 21:00)
Arbitro: Benoît Bastien
Assistenti: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu
Quarto uomo: Bastien Dechepy
VAR: Jérôme Brisard
Assistente VAR: Pol van Boekel
FIORENTINA-JAGIELLONIA (26/2/2026, ore 21:00)
Arbitro: Srdjan Jovanović
Assistenti: Uroš Stojković e Miloš Simovic
Quarto uomo: Novak Simović
VAR: Benjamin Brand
Assistente VAR: Aleksandar Živković
Foto: X UEFA