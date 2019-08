Europa League: è 1-1 tra Shakhtyor e Torino. I granata si qualificano per il prossimo turno

Per la qualificazione del Torino ai playoff di Europa League si trattava solo di una formalità dopo il 5-0 rifilato allo Shakhtyor Soligorsk all’andata, ma ora è arrivata anche quella. Gli uomini di Mazzarri pareggiano 1-1 in Bielorussia, superando il terzo turno di qualificazione e preparandosi con tutta probabilità ad affrontare gli inglesi del Wolverhampton. La partita non è delle più entusiasmanti viste anche le premesse riguardanti il risultato della sfida giocata all’Olimpico Grande Torino, ma le occasioni da gol ci sono comunque state. La prima rete è però arrivata solo all’80’ con Zaza, che salta due avversari e batte il portiere di casa con il mancino, mentre a ristabilire l’equilibrio ci ha pensato il subentrante Yanush dagli undici metri dopo un intervento irregolare di Sirigu. Ora, testa alla prossima sfida con un occhio (rassegnato) su Wolves-Pyunik.

Foto: twitter ufficiale Torino