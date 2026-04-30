Europa League, decide Wood: il Nottingham piega l’Aston Villa. Colpo Braga, al Friburgo non basta Grifo
30/04/2026 | 23:02:36
Vincono Nottingham e Braga nelle prime due semifinali di Europa League. La gara d’andata della semifinale di Europa League vede il Nottingham Forrest prevalere in casa grazie al rigore di Chris Wood. Nell’altra semifinale colpo dei portoghesi, il Braga vince 2-1. Va avanti con Tiknas, poi pareggia Grigo, ma nel recupero Dorgeles regala la vittoria allo Sporting.
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