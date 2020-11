Europa League: debacle Milan, Arsenal a valanga, tutti i risultati delle sfide delle 21

Si sono concluse le sfide in programma alle 21.00 del terzo turno della fase a gironi di Europa League 2020-21, crolla il Milan in casa contro il Lille, l’Arsenal va in svantaggio e poi travolge il Molde, vittorie rotonde anche per il Leicester e per lo Sparta Praga. Ecco tutti i risultati della serata:

Young Boys-Cska Sofia 3-0

Arsenal-Molde 4-1

Leicester-Sporting Braga 4-0

Zorya Luhansk-Aek Atene 1-4

Celtic-Sparta Praga 1-4

Milan-Lille 0-3

Villareal-Maccabi Tel Aviv 4-0 (inizio posticipato alle 22.10 per cause metereologiche)

Anversa-LASK Linz 0-1

Feyenoord-Cska Mosca 3-1

Dinamo Zagabria-Wolfsberger AC 1-0

Hoffenheim-Slovan Liberec 5-0

Stella Rossa-Gent 2-1