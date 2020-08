Europa League: De Jong d’oro, stende lo United e porta il Siviglia in finale

Ancora una volta, Siviglia in finale di Europa League. La squadra di Lopetegui festeggia la vittoria per 2-1 sul Manchester United e vola a Colonia, dove incontrerà la vincente tra Inter e Shakhtar Donetsk. Ad aprire le danze al 9′ il gol dagli undici metri dell’infallibile Bruno Fernandes, ex Samp e Udinese, ma già al 26′ un altro ex della Serie A, Suso, pareggia i conti sfruttando facilmente un assist al bacio di Reguilon. Al 78′ de Jong compie il ribaltone, girando un pallone facile sotto-porta, complice la sbavatura di Lindelof. Menzione d’onore per il portiere del Siviglia, Bounou, provvidenziale in almeno cinque occasioni nella ripresa. Si ferma qui la corsa dello United, Siviglia in finale a caccia del sesto titolo.

Foto: Twitter Siviglia