Europa League, con la Stella Rossa in gol anche Falcinelli

Decisivo già nei preliminari, Diego Falcinelli questa sera è andato a segno in Europa League con la maglia della Stella Rossa nella gara vinta per 5-1 contro lo Slovan Liberec. 29 anni e 125 anni per l’attaccante ex Sassuolo che aveva già assaporato il palcoscenico europeo con la maglia dei neroverdi. Adesso il primo sigillo con il club di Belgrado.

Foto: twitter UEFA