Europa League, bene Arsenal e Betis. Cade l’Union Berlino, pari tra PSV e Bodo/Glimt

Si sono concluse pochi minuti fa le prime partite di questa prima giornata di Europa League. Nel girone della Roma, il Betis non perdona HJK: 2-0. Vittorie al cardiopalma sia per il Fenerbahce che per il Rennes, entrambe in rete in pieno recupero. Vittoria esterna anche per il Braga e per l’Arsenal, così come a sorpresa per l’Union Saint Gilloise sul campo dell’Union Berlino. Infine, pareggio tra PSV e Bodo/Glimt.

Gruppo A

Zurigo-Arsenal 1-2

PSV-Bodo/Glimt 1-1

Gruppo B

AEK Larnaca-Rennes 1-2

Fenerbahce-Dinamo Kiev 2-1

Gruppo C

Ludogorets-Roma 2-1

HJK-Betis 0-2

Gruppo D

Malmo-Braga 0-2

Union Berlin-Saint Gilloise 0-1

Foto: Europa League Twitter