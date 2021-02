Europa League: beffa Milan al 93’ in superiorità numerica (2-2). Roma comoda con Dzeko e Borja Mayoral

Sorrisi a metà per le italiane impegnate alle 18.55 nell’andata dei Sedicesimi di Europa League. La Roma vince 2-0 a Braga, grazie alla rete di Dzeko al ritorno da titolare. Ottima la partita dei giallorossi, che macinano gioco ma mancano di cinismo per chiudere la disputa. Ci pensa Borja Mayoral a risolverla all’87. Milan beffato al 93′. I ragazzi di Pioli si fanno riprendere da Pavkov, dopo essere passati per due volte in vantaggio, prima con l’autorete di Pankov sul finire del primo tempo e poi con Theo Hernandez su rigore al 61′. Finisce 2-2 a Belgrado con il Milan che non riesce a sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione di Rodic al 77′. In mezzo il momentaneo pareggio su rigori di Kanga. Buon risultato in ottica del ritorno a San Siro, meno per il morale in vista del derby di campionato.

Foto: Europa League Twitter