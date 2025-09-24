Europa League, Arnautovic salva la Stella Rossa con il Celtic. Pari show tra Betis e Nottingham Forest
24/09/2025 | 23:11:57
Oltre alla vittoria della Roma è stata una serata di Europa League ricca di emozioni. Vincono i danesi del Midtjylland, così come la Dinamo Zagabria con il Fenerbahce. L’ex Inter Arnautovic salva la Stella Rossa con il Celtic, questi i risultati:
Midtjylland – Sturm Graz 2-0
7′ Christensen aut., 89′ Diao
PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0
Betis – Nottingham Forest 2-2
15′ Bakambu (B), 18′ e 23′ Igor Jesus (N), 85′ Antony
Braga – Feyenoord 1-0
79′ Navarro
Dinamo Zagabria – Fenerbahçe 3-1
21′ e 51′ Beljo (D), 25′ Szymanski (F), 90′ + 5 Bakrar (D)
Friburgo – Basilea 2-1
31′ Osterhage (F), 57′ Eggestein (F), 84′ Otele (B)
Malmo – Ludogorets 1-2
8′ Stanic (L), 23′ Bile (L), 78′ Johnsen (M)
Nizza – Roma 1-2
52′ Ndicka (R), 55′ Mancini (R), 77′ Moffi (N)
Stella Rossa – Celtic 1-1
56′ Iheanacho (C), 65′ Arnautovic (S)
