Europa League: Apollon-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani riparte l’Europa League e la Lazio, già qualificata ai sedicesimi, proverà a conquistare il primo posto, in attesa del big match con l’Eintracht Francoforte, affrontando l’Apollon. Simone Inzaghi sarebbe intenzionato a schierare i suoi col 3-5-1-1 con Proto tra i pali, Bastos, Acerbi e Luiz Felipe nel terzetto difensivo, Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha e Durmisi in mezzo al campo; Correa supporterà Caicedo in attacco. Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Dylan, Soumah; Kyriakou, Sachetti; Schembri, Sardinero, Papoulis; Maglica. I ciprioti, guidati da Sofronis Augousti, dovrebbero rispondere col 4-2-3-1 con Bruno Vale in porta, Joao Pedro, Roberge, Dylan e Soumah in difesa; Kyriakou e Sachetti in cabina di regia con Schembri, Sardinero e Papoulis alle spalle dell’unica punta Maglica.

Apollon (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Dylan, Soumah; Kyriakou, Sachetti; Schembri, Sardinero, Papoulis; Maglica. Allenatore: Augousti.

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo. A disp. Guerrieri, Alia, Wallace, Armini, Lulic, Rezzi, Rossi. Allenatore: Inzaghi.

Foto: Lazio Twitter