Europa League: Apollon-Lazio, le formazioni ufficiali

Torna l’Europa League con la quinta giornata e la Lazio, già qualificata ai sedicesimi, sfiderà l’Apollon Limassol con l’obiettivo di giocarsi tutte le chance a disposizione per conquistare il primo posto del girone (in attesa del big match contro l’Eintracht Francoforte). A Nicosia leggero turnover per il tecnico biancoeleste Simone Inzaghi che decide di puntare ancora su Correa e Caicedo. A seguire le formazioni ufficiali dell’incontro:

Apollon Limassol (4-2-3-1): Vale; Roberge, Quedraogo, Spoljaric, Pedro; Sumah, Sachetti; Markovic, Sardinero, Schembri; Faupala.

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Luis Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo.