Europa League, alle 12 il sorteggio. Napoli e Lazio in prima fascia

Archiviato il sorteggio dei gironi di Champions League, oggi sarà la volta dell’Europa League dopo che nella serata di ieri si sono conclusi tutti i playoff. Due le italiane in gara: Napoli e Lazio, entrambe in prima fascia. Di seguito l’elenco di tutte le partecipanti alla seconda competizione europea per club, divise in fasce. Appuntamento a Istanbul, a partire dalle ore 12.

Prima Fascia

Lyon (FRA)

Napoli (ITA)

Leverkusen (GER)

GNK Dinamo (CRO)

Lazio (ITA)

Olympiacos (GRE)

Monaco (FRA)

Braga (POR)

Seconda Fascia

Celtic (SCO)

Frankfurt (GER)

Crvena zvezda (SRB)

Leicester (ENG)

Rangers (SCO)

Lokomotiv Moskva (RUS)

Genk (BEL)

PSV Eindhoven (NED)

Terza Fascia

Marseille (FRA)

Ludogorets (BUL)

West Ham (ENG)

Real Sociedad (ESP)

Real Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Spartak Moskva (RUS)

Sparta Praha (CZE)

Quarta Fascia

Rapid Wien (AUT)

Galatasaray (TUR)

Legia Warszawa (POL)

Midtjylland (DEN)

Ferencváros (HUN)

Antwerp (BEL)

Sturm Graz (AUT)

Brøndby (DEN)

Foto: Twitter Europa League