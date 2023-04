Euroderby di Champions, chi parte in casa tra Milan e Inter? Il criterio

Milan e Inter di nuovo contro, in semifinale di Champions League a 20 anni di distanza dalla semifinale del 2002/03. In palio ci sarà un posto per la finale di Istanbul contro la vincente tra Real Madrid e Manchester City. Saranno i rossoneri a disputare in casa la semifinale d’andata, a deciderlo è stato il sorteggio andato in scena a Nyon, dove fu decretato che la vincente di Milan-Napoli avrebbe affrontato quella di Benfica-Inter.

Foto: Instagram Champions League