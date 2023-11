Euro2024, la Slovenia vince e si qualifica dopo 24 anni. L’Albania passa come prima del girone

Sono appena terminate le sfide di questa sera valide per le qualificazioni ai prossimi Europei, in programma per il 2024.

Albania – Isole Faerøerne 0-0

Irlanda del Nord – Danimarca 2-0

Macedonia del Nord – Inghilterra 1-1

Repubblica Ceca – Moldavia 3-0

San Marino – Finlandia 1-2

Slovenia – Kazakistan 2-1

Ucraina – Italia 0-0

