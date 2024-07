Euro2024, la finale sarà Spagna-Inghilterra

Sarà Spagna-Inghilterra la finale di Euro2024. La Spagna ha battuto la Francia guidata da Lamine Yamal e Dani Olmo, mentre questa sera l’Inghilterra ha strappato il pass per la finale con il gol di Ollie Watkins al 90′. L’attaccante dell’Aston Villa, entrato al posto di Kane, ha infilato Veerbruggen per il definitivo 2-1. Adesso l’appuntamento è per domenica 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino per la finalissima.

Foto: Instagram Euro2024