Euro2024, Italia in terza o in quarta fascia? Ecco da cosa dipende

L’Italia si è qualificata agli Europei per l’ottava edizione consecutiva e potrà pertanto difendere il titolo conquistato tre anni fa. Non è ancora noto in che fascia finiranno gli azzurri e sarà necessario attendere domani la partita della Croazia, impegnata contro l’Armenia. I criteri per stabilire le fasce sono determinate dall’andamento delle qualificazioni, pertanto priorità alle vincitrici dei 10 gironi, poi alle seconde. Per uniformità, nei gironi da 6 non verrano considerati i punti ottenuti contro l’ultima in classifica.

Allo stato attuale l’Italia sarebbe in terza fascia. Ma non è ancora una posizione definitiva. Infatti, l’Italia deve aspettare l’esito di Croazia-Armenia e sperare che la Nazionale croata perda. Questo per evitare che la selezione di Dalic, al momento a quota 13 punti, superi il punteggio raggiunto dagli Azzurri (14 punti). Anche in caso di pareggio sarebbero davanti i croati che hanno una differenza reti migliore. Meno preoccupante, invece, Galles-Turchia in quanto la differenza reti attuale dei britannici è 0 mentre la nostra è +7.

foto: Instagram Azzurri