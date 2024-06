Torna in campo l’Italia! Questa sera alle 21.00 la Nazionale italiana scenderà in campo contro la Spagna per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024. Ma non sarà l’unica gara di questo giovedì europeo. Di seguito il programma completo.

Giovedì 20 giugno

Ore 15.00 Slovenia-Serbia

Ore 18.00 Danimarca-Inghilterra

Ore 21.00 Spagna-Italia

Foto: Instagram Euro2024