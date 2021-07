Euro2020, la miglior formazione del torneo: presenti 5 giocatori dell’Italia

La Uefa, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il Team of the Tournament di UEFA EURO 2020. Nella formazione ci sono ben cinque italiani: Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa.

Ecco svelata la miglior squadra del Torneo:

TEAM OF THE TOURNAMENT (4-3-3): Donnarumma (Italia); Walker (Inghilterra), Bonucci (Italia), Maguire (Inghlterra), Spinazzola (Italia); Højbjerg (Danimarca), Jorginho (Italia), Pedri (Spagna); Chiesa (Italia), Lukaku (Belgio), Sterling (Inghilterra).

