Euro2020, il tifoso inglese che si è tatuato il trofeo prima della finale: “Ero fiducioso, lo rifarei”

Lewis Holden, il tifoso inglese divenuto virale sui social per il tatuaggio fattosi sulla tibia raffigurante la Coppa di Euro2020 con sopra la scritta ‘Inghilterra‘ e sotto l’0rmai famosa frase, ‘Its coming home‘. Queste le sue parole:

“Terrò il tatuaggio, non c’è modo di liberarmene. Sono ovviamente distrutto, ma chi non lo è? Ero fiducioso che avremmo battuto l’Italia e sollevato il primo trofeo importante dopo 55 anni. Quando siamo andati ai rigori, però, ho cominciato a pensare che forse ‘non sarebbe tornata a casa’. Dopo la partita i miei amici mi hanno consigliato di tagliarmi la gamba e ho ricevuto circa 500 richieste di amicizia su Facebook da italiani, non voglio esagerare. Vedo tanta negatività sui social, volevo fare qualcosa di positivo. Questa è la miglior Nazonale che abbia visto in vita mia: se arriveremo di nuovo in finale, tornerò dal mio tatuatore“.

England fan Lewis Holden was so confident about England winning the #EURO2020

After the semi-final vs Denmark he got a Euro trophy tattoo on his leg with the words:

'Euro 2020 England Winners, It's Coming Home' pic.twitter.com/BnOpr1SNOf

