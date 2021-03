Euro Under 21, l’Italia vede i quarti. Tre a zero all’intervallo alla Slovenia

L’Italia Under 21 doveva vincere per accedere ai quarti di finale degli Europei Under 21 e per ora vittoria che sta arrivando per gli azzurrini di Nicolato.

Una buonissima Italia, con tante assenze, sta dominando sulla Slovenia, alla sua prima apparizione alla fase finale di un Europeo di categoria e ancora in corsa per la qualificazione.

Un tris importante per l’Italia, passata in vantaggio al 10′ con Maggiore, dopo un batti e ribatti in area slovena culminato con un sinistro del centrocampista dello Spezia. Il raddoppio dopo pochi minuti, al 19′, con Raspadori, lanciato in profondità da Ranieri e abile a segnare con un sinistro che ha battuto il portiere sloveno.

Al 25′ arriva anche il tris, con Cutrone, che realizza su rigore.

Al 45′ altro rigore per gli Azzurrini. Stavolta però il capitano Cutrone fallisce dagli 11 metri.

Al momento Italia qualificata e sarebbe addirittura prima, visto lo 0-0 della Spagna con la Repubblica Ceca nell’altro girone.

Foto: Twitter Vivo Azzurro