Euro Under 21, all’Italia serve una vittoria sulla Slovenia per strappare il pass per i quarti di finale

Il pareggio conquistato contro la Spagna vale oro per l’Italia Under 21 che ha ancora il destino della qualificazione nelle sue mani. Gli Azzurrini di Nicolato devono battere la Slovenia per qualificarsi ai quarti di finale degli Europei che si terranno poi a giugno.

L’Italia ha 2 punti insieme alla Repubblica Ceca, la Spagna è prima con 4 punti e la Slovenia chiude con 1 solo punto. Vincendo, l’Italia andrebbe a 5 punti e passerebbe, al di là di qualsiasi risultato della gara tra Spagna e Repubblica Ceca.

Dovesse vincere la Spagna, all’Italia potrebbe bastare addirittura un pareggio, dovesse vincere la Repubblica Ceca, l’Italia con una vittoria larga potrebbe anche qualificarsi prima del girone. Occhio però, perchè anche la Slovenia è ancora in corsa, perchè vincendo con l’italia andrebbe a 4 punti e potrebbe sperare in una non vittoria della Repubblica Ceca sulla Spagna per qualificarsi. Insomma, ancora tutto aperto nel girone che verrà deciso martedì sera.

Foto: Twitter Vivo Azzurro