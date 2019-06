Euro U21: successo amaro per l’Italia, batte 3-1 il Belgio ma è seconda

Vittoria amara per l’Italia nella terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21. Gli azzurrini di Di Biagio, infatti, battono 3-1 il Belgio, ma chiudono il girone A al secondo posto. Nel primo tempo è Barella a sbloccare la partita, mentre nella ripresa arriva il raddoppio di Cutrone. Verschaeren accorcia, poi Chiesa chiude il match al 90′. Ma è una vittoria inutile: a Bologna, infatti, la Spagna rifila rifila cinque reti alla Polonia e chiude in vetta il raggruppamento. A questo punto, per la qualificazione si fa dura: l’Italia può passare solo come seconda, ma il suo destino dipende dai risultati degli altri gironi.

Foto Twitter Vivo Azzurro