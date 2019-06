Euro U21, la situazione dopo Italia-Belgio: gli azzurrini si qualificano se…

Dopo il 3-1 contro il Belgio ed il 5-0 della Spagna sulla Polonia, l’Italia ha chiuso il girone A al secondo posto con 6 punti. Gli azzurrini possono ancora qualificarsi alle semifinali come migliore seconda, ma è legata ai risultati delle altre squadre. Già domani potrebbe arrivare l’eliminazione definitiva. Ad ambire al posto di migliore seconda sono in cinque: l’Italia, la Francia, la Danimarca, la Polonia e l’Austria. Domani è in programma Danimarca-Serbia e Austria-Germania, e se i danesi dovessero vincere con tre gol di scarto, supererebbero gli azzurrini nella classifica riservate alle seconde. Questo perché la Danimarca avrebbe la differenza reti di +3: la stessa dell’Italia, ma con un gol segnato in più (7 contro 6). Anche all’Austria servirebbe un successo con 3 reti di scarto contro la Germania. Qualsiasi risultato di queste due Nazionali, però, verrebbe vanificato da un eventuale pareggio tra Francia e Romania. In quel caso, le due formazioni andrebbero a quota 7 nel girone B, qualificandosi entrambe.

Foto Twitter Vivo Azzurro