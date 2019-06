Euro U21: Bielik gela l’Italia, la Polonia passa al “Dall’Ara” 1-0

L’Italia Under 21 cade nella seconda giornata degli Europei di categoria. Dopo la vittoria con la Spagna, gli azzurrini di Gigi Di Biagio vanno ko a Bologna: al “Dall’Ara” fa festa la Polonia, che vince 1-0 grazie al gol di Bielik (40′) e vola in testa al girone con sei punti. Tante le occasioni non sfruttate per l’Italia, compreso il palo di Pellegrini nella ripresa. Una sconfitta che mette a rischio l’accesso alle semifinali: sarà obbligatorio vincere sabato a Reggio Emilia contro il Belgio, ma il destino ora non è più nelle mani degli azzurrini.

Foto: Twitter Vivo Azzurro