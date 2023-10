Euro 2032, UEFA conferma la candidatura congiunta di Italia e Turchia. Il 10 ottobre la decisione

Italia e Turchia insieme per Euro 2032. La UEFA ha confermato oggi che la candidatura andrà avanti e verrà valutata. Una decisione verrà presa il prossimo 10 ottobre dal Comitato Esecutivo a Nyon. Di seguito, il comunicato della UEFA: “In seguito all’annuncio del 28 luglio che ha rivelato il desiderio delle federazioni italiana e turca di presentare un’offerta congiunta per ospitare UEFA EURO 2032, l’amministrazione UEFA ha scritto oggi ad entrambe le federazioni per confermare che la loro offerta congiunta è stata debitamente ricevuta e verrà inviata avanti per la valutazione e l’esame del Comitato Esecutivo UEFA. Come indicato dalla FA Türkiye con la richiesta di candidatura congiunta, la loro offerta per ospitare UEFA EURO 2028 viene di conseguenza ritirata”. Rimane quindi la candidatura di Regno Unito e Irlanda per Euro 2028.

Infine: “L’assegnazione di entrambi i tornei necessita ancora dell’approvazione del Comitato Esecutivo nella riunione di Nyon del 10 ottobre. Le presentazioni durante l’incontro costituiranno una parte importante del processo che terrà in debita considerazione il contenuto delle proposte di offerta prima di raggiungere una decisione”.

Foto: Instagram Euro2024