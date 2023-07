Euro 2032, Italia e Turchia pronte a ospitarlo insieme. Non ci sono rivali

Italia e Turchia si preparano ad ospitare insieme Euro 2032. Le due federazioni, segnala l’Ansa, hanno inviato una lettera congiunta all’Uefa in cui si candidano ad ospitare l’evento. Decisione maturata dopo un incontro tra Gravina e il suo omologo Büyükekşi. Si tratterebbe, quindi, di un altro Europeo itinerante come quello vinto dagli Azzurri. L’assegnazione, prevista per il prossimo 10 ottobre, è quasi certa: a tutt’oggi, infatti, non ci sono altri candidati.

Foto: Twitter Figc