E ‘terminata ieri con Portogallo-Repubblica Ceca la prima giornata dell‘Europeo. Lo stesso entra già di diritto nella storia, infatti per la prima volta in assoluto in un grande torneo internazionale (Europei e Mondiali), i primi 31 gol (autoreti escluse) sono stati realizzati da 31 marcatori diversi.

Foto: instagram Euro 2024