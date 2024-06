Si arriva al terzo giorno di gare di Euro 2024. In programma questa domenica tre partite, con in campo i gruppi C e D.

Il clou è certamente Serbia-Inghilterra delle ore 21.

Questo il programma:

Polonia-Olanda ore 15

Slovenia-Danimarca ore 18

Serbia-Inghilterra ore 21

Foto: logo Euro 2024