Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco, lascia momentaneamente il ritiro della Nazionale Francese. Il motivo dell’assenza è però assolutamente felice infatti il calciatore ex Juventus è tornato momentaneamente a casa per assistere alla nascita del suo quarto figlio, il secondo avuto dall’attuale compagna Sabrina Duvad. Il classe 1996 tornerà quindi per l’ottavo di finale contro il Belgio.

Foto: sito Bayern