Euro 2020, tifosa inglese non va a lavoro per malattia. Ma viene inquadrata a Wembley dalla tv, licenziata

Nina Farooqi, tifosa inglese che mercoledì scorso si è data malata e per questo motivo non è andata a lavorare, è stata “beccata” dalle telecamere di Wembley mentre esultava per l’autogol di Simon Kjaer, che ha regalato il momentaneo pareggio all’Inghilterra contro la Danimarca. L’immagine, ripresa dalla televisione, non è sfuggita al suo capo, purtroppo la tifosa è stata licenziata dall’azienda dodici ore più tardi.