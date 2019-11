Euro 2020, le Nazionali già qualificate: ci sono Spagna, Francia e Repubblica Ceca. Il 30 novembre il sorteggio

Questa sera si sono conclusi i primi incontri validi per la nona giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei e già diverse Nazionali, esattamente dieci, hanno già staccato il pass. Più precisamente, oltre all’Italia di Roberto Mancini, hanno già conquistato il lasciapassare Spagna, Francia, Inghilterra e Belgio tra le big. Poi la sorprendente Ucraina di Andriy Shevchenko, la Turchia di Demiral, Under e Calhanoglu insieme alla Polonia di Szczesny, Piatek e Milik. Infine, abbiamo anche Russia e Repubblica Ceca. All’appello mancano ancora altre Nazionali, tra queste anche le quattro vincitrici degli spareggi che saranno note a marzo 2020. Il sorteggio per la fase finale di Euro 2020 si svolgerà in Romania, a Bucarest, il prossimo 30 novembre.

Foto: UEFA Twitter