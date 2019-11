Euro 2020, il sorteggio dei playoff

A Nyon è stato effettuato il sorteggio tra le 16 squadre rimaste in corsa grazie alla Nations League. Quattro, i posti rimasti disponibili per completare le urne di Euro 2020 che arriveranno attraverso quattro final four. Le semifinali si giocheranno il 26 marzo, le finali invece il 31 marzo. Il quadro completo.

PERCORSO A

Islanda-Romania

Bulgaria-Ungheria (la vincente giocherà in casa la finale)

PERCORSO B

Bosnia-Irlanda del Nord (la vincente giocherà in casa la finale)

Slovacchia-Irlanda

PERCORSO C

Scozia-Israele

Norvegia-Serbia (la vincente giocherà in casa la finale)

PERCORSO D

Georgia-Bielorussia (la vincente giocherà in casa la finale)

Macedonia del Nord-Kosovo