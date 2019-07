Euro 2020: il match tra Bosnia-Italia si giocherà a Zenica

(ANSA) – La gara per le qualificazioni ad Euro 2020 tra Bosnia e Italia, in programma il prossimo 15 novembre, si giocherà a Zenica. Per la Nazionale di Roberto Mancini sarà la penultima partita, prima di quella del 18 novembre con l’Armenia che chiuderà il girone. Nell’incontro di andata, che si è disputato l’11 giugno allo “Juventus Stadium” di Torino, gli Azzurri hanno battuto la Bosnia ed Erzegovina 2-1 grazie ai gol realizzati da Insigne e Verratti, che hanno rimontato il momentaneo vantaggio.

Foto: Twitter Mancini