Euro 2020: Germania testa di serie, ecco cosa attende l’Italia

Con la vittoria della Germania per 6 a 1 contro l’Irlanda del Nord, i tedeschi hanno fatto retrocedere la Francia e l’Olanda nell’urna 2. In questo caso, l’Italia ha ben due possibilità su cinque di incrociare i campioni del mondo in carica oppure il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Poco considerando che Spagna, Inghilterra e Germania, come squadre ospitanti, sono già assegnate di diritto a un altro girone. Ecco il quadro completo.

URNA 1: Belgio, Italia (Gir.A), Spagna (Gir.E), Inghilterra (Gir.D), Germania (Gir.F) e Ucraina

URNA 2: Francia, Polonia, Croazia, Svizzera, Olanda (Gir.C) e Portogallo

URNA 3: Turchia, Danimarca, Austria, Russia (Gir.B), Svezia, Rep.Ceca

URNA 4: Galles, Finlandia, Vincitore Play Off A, Vincitore Play Off B, Vincitore Play Off C, Vincitore Play Off D

Foto: vivoazzurro