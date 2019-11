Euro 2020: ecco tutte le squadre qualificate alla fase finale

Si è chiusa stasera la fase a gironi per le qualificazioni a Euro 2020. 20 le squadre che hanno staccato il pass per la fase finale, venerdì 22 novembre ci sarà il sorteggio degli spareggi, da disputarsi a marzo: prevedono semifinali in gara unica e finali per assegnare gli ultimi quattro posti disponibili per volare all’Europeo. Il sorteggio dei gironi è invece in programma sabato 30 novembre. Di seguito il quadro delle qualificate:

QUALIFICATE: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Galles, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

AGLI SPAREGGI: Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Georgia, Irlanda, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Kosovo, Macedonia del Nord, Norvegia, Romania, Scozia, Serbia, Slovacchia, Ungheria.