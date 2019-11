Euro 2020, domani il sorteggio dei gironi: ecco le possibili avversarie dell’Italia

Domani a Bucarest andrà in scena il sorteggio per i gironi di Euro 2020. L’Italia conoscerà il proprio destino che in parte è già segnato. Gli azzurri di Roberto Mancini, testa di serie e sicuri di giocare tre gare del girone a Roma, non incontreranno Olanda, Russia, Ucraina e Danimarca, ma potrebbero incrociarsi con Francia e Portogallo. A partire alle ore 18 avverrà l’estrazione delle 20 squadre già qualificate e delle quattro ancora da definire con gli spareggi di marzo prossimo, ma le fasce sono già definite e percorsi obbligati dal vincolo dei paesi ospitanti del torneo itinerante. L’Uefa ha disposto che Russia e Ucraina non possano incrociarsi nella prima fase per motivi politici, ci sarà l’accoppiamento nel medesimo gruppo di Belgio-Russia (più la Danimarca) e Olanda-Ucraina. Per passare alla seconda fase dell’Europeo, si dovrà arrivare tra le prime due in classifica o riuscire ad entrare tra le quattro migliori terze classificate su sei. Di seguito, dunque, i possibili gironi:

Gruppo A (città: Roma, Baku)

ITALIA

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Finlandia/Galles

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen)

Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia/Galles

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest)

Ucraina

Olanda

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

*Vincente Percorso A (solo se Romania) o D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia) degli spareggi

* Il percorso della squadra di Fascia 4 viene determinato come segue:

Se la Romania vince il Percorso A, va nel Gruppo C; la vincente del Percorso D completa il Gruppo F.

Se l’Islanda, la Bulgaria o l’Ungheria vince il Percorso A, va nel Gruppo F; la vincente del Percorso D completa il Gruppo C.

Gruppo D (Londra, Glasgow)

Inghilterra

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso C spareggi (Scozia/Norvegia/Serbia/Israele)

Gruppo E (Bilbao, Dublino)

Spagna

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso B spareggi (Bosnia ed Erzegovina/Slovacchia/Repubblica d’Irlanda/Irlanda del Nord)

Gruppo F (Monaco, Budapest)

Germania

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

**Vincente Percorso A (Islanda/Bulgaria/Ungheria) o D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia) spareggi

**Il percorso della squadra di Fascia 4 viene determinato come segue:

Se l’Islanda, la Bulgaria o l’Ungheria vince il Percorso A, va nel Gruppo F; la vincente del Percorso D completa il Gruppo C.

Se la Romania vince il Percorso A, va nel Gruppo C; la vincente del Percorso D completa il Gruppo F.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro