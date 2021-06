Euro 2020, designati gli arbitri di Croazia-Spagna e Francia-Svizzera

Sarà il turco Cuneyt Cakir ad arbitrare la sfida fra Croazia e Spagna in programma lunedì 28, alle ore 18:00 a Copenhagen. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun. Per l’altro ottavo di finale di quella parte del tabellone, che vedrà sfidarsi Francia e Svizzera, è stato invece designato l’argentino Fernando Andres Rapallini che sarà assistito dai connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. Ma ci sarà anche un po’ di Italia nella sfida di Bucarest in programma alle 21:00 di lunedì: Massimiliano Irrati sarà infatti l’assistente al VAR.