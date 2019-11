Euro 2020: CR7 e Bruno Fernandes qualificano il Portogallo, pari inutile per la Serbia

Il Portogallo supera di misura il Lussemburgo e vola alla fase finale di Euro 2020. Ai lusitani di Fernando Santos bastano i gol Bruno Fernandes nel primo tempo e il sigillo finale di Cristiano Ronaldo, rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Non si qualifica, almeno per ora, la Serbia che vede sfumare le possibilità di accedere a Euro 2020 passando per la fase a gironi: 2-2 il risultato finale contro l’Ucraina (già qualificata), gol di Tadic, Yaremchuk, Mitrovic e Besiedin. Un pari inutile per i balcanici che chiudono terzi ma avranno comunque la possibilità di giocarsi agli spareggi il pass per l’Europeo.

🇵🇹 Portugal will defend their title at #EURO2020! 🥳 pic.twitter.com/DPSOUczJJK — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 17, 2019

