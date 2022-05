Samuel Eto’o, ex gloria dell’Inter, ha parlato a margine della presentazione dell’evento ‘Integration Heroes Match‘ del prossimo 23 maggio: “Lo scudetto all’Inter? Non vedo perché no, l’Inter è una delle squadre più importanti del campionato. La sua deve essere una mentalità sempre vincente, fino all’ultimo secondo tutto è possibile nel calcio. Spero che vinca“.

Foto: Afrikasportnews