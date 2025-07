Eto’o punge Ibrahimovic sui social: “16 anni già…” e ricorda lo scambio col Barça

27/07/2025 | 12:13:05

Era il luglio 2009 quando il Barcellona decise di cedere il camerunese all’Inter, aggiungendo ben 43 milioni di euro per assicurarsi Zlatan Ibrahimovic. Un’operazione che, col senno di poi, si rivelò molto più favorevole al club nerazzurro. Eto’o, approdato a Milano sotto la guida di José Mourinho, vinse subito tutto: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e soprattutto la Champions League, la sua seconda consecutiva dopo quella ottenuta con il Barça. Ibrahimovic, invece, non riuscì a lasciare il segno in blaugrana e non arrivò mai a sollevare la coppa dalle grandi orecchie. L’ex attaccante camerunese ha voluto ricordare quel momento pubblicando una foto della sua presentazione all’Inter accanto a quella di Ibrahimovic al Barcellona, taggando entrambi i club e l’ex rivale. La didascalia, semplice ma eloquente: “16 anni già…”. Un messaggio che sa tanto di rivincita.

Foto: insta personale