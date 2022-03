Eto’o: “Non vorrei Mbappé nella nostra Nazionale, dobbiamo valorizzare i talenti del Camerun”

Samuel Eto’o, ex calciatore e Presidente della Federcalcio del Camerun, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della Journées Nationales des Diasporas et de l’Afrique (JNDA): “Non voglio avere un Kylian Mbappé che è nato a Bordeaux nella nostra Nazionale, ma vorrei un Kylian Mbappé che è nato nei nostri quartieri popolari in Camerun. Perché ci sono talenti nei nostri territori da valorizzare“.

Foto: account Facebook Federazione Camerun