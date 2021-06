Eto’o: “Messi è il dio del calcio. Non riesco a vederlo fuori dal Barcellona. Il suo erede è Mbappé”

Un grande campione del passato, Samuel Eto’o ha parlato a La Nacion sui fenomeni di adesso, soprattuto parlando di Messi: “Leo Messi è il Barcellona e il Barcellona è Leo Messi. Non riesco ad immaginarlo con un’altra maglia. Il Barcellona è il suo club, la sua casa e il suo amore. Non credo che la sua permanenza sia dovuta ad una questione di soldi. So che il presidente Laporta sta preparando per lui un progetto affidabile e interessante. Messi dio del calcio? Ci sono stati pochissimi “dei” del calcio e l’Argentina ne ha regalati due, uno è Diego Maradona che riposa accanto a suo padre e l’altro è ancora con noi in questo mondo. Personalmente sono stato fortunato ad aver giocato con Messi e ad essermi goduto il suo calcio. Con Diego non ho avuto la possibilità di giocare ufficialmente, ma da bambino lo guardavo molto in televisione e quello che faceva con il pallone mi sembrava incredibile”.

Su Cristiano Ronaldo: “Cristiano è un altro dio. Insieme a Messi, sono i giocatori che hanno segnato il calcio attuale. Un altro dio sta arrivando per quando Messi e Cristiano si stancheranno di regalarci queste gioie. Quel nuovo dio sarà Kylian Mbappé”.

Foto: Twitter Inter