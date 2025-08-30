Eto’o, l’ex calciatore accusato di frode elettorale e corruzione

Una carriera infarcita da titoli, dal Barcellona all’Inter, e un presente fatto di lati oscuri e problemi giudiziari per Samuel Eto’o. L’ex attaccante, infatti, è accusato di diversi reati dopo che una coalizione di dirigenti calcistici del Paese, guidata dall’avvocato Emmanuel Nsahlai, ha avviato una serie di azioni legali e internazionali. Le denunce – riporta il Mundo Deportivo – sono state presentate al Ministero dello Sport e dell’Educazione Fisica del Camerun, al Comitato Etico della FIFA a Zurigo e alla Confederazione Africana di Calcio (CAF). Nelle varie richieste si chiede la revisione degli statuti della FECAFOOT, la sospensione provvisoria di Eto’o dai suoi incarichi e la trasmissione dei fascicoli alla FIFA per un’inchiesta più ampia. I motivi sono delicati: presunti casi di corruzione e combine di partite della seconda divisione del Camerun. Vige anche il conflitto d’interessi con la società di scommesse 1xBet. Il legale Nsahlai ha specificato: “Non si tratta di un attacco al calciatore: la sua carriera è intoccabile. Si tratta di salvare la governance del calcio camerunese e restituirle i valori di integrità e fair play”.

foto samuel eto’o facebook Fed Camerun