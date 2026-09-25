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Eto’o innamorato di Yamal: “Genio, audace e talentuoso. Sei il Pallone d’Oro dei nostri cuori”

25/09/2026 | 17:21:19

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Continua la telenovela legata al Pallone d’Oro. Anche Samuel Eto’o, storico attaccante del Barcellona dal 2004 al 2009, con cui ha vinto due Champions League, ha eletto il suo vincitore e si tratta di Lamine Yamal. Ecco le parole del camerunense sul proprio profilo Instagram: “Genio, audace e talentuoso… Buona fortuna in questa gara per il Pallone d’Oro. Ma, qualunque sia il verdetto, c’è una cosa che è già certa: proprio come Ousmane Dembélé, tu sei il Pallone d’Oro dei nostri cuori. Continua a farci sognare”.

Foto: X Eto’o