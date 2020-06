Eto’o: “Guardiola, allenatore fantastico ma come persona ce lo saremmo aspettati diverso”

L’ex attaccante di Barcellona e Inter tra le altre, Samuel Eto’o, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni in merito al rapporto personale creato da lui e i suoi compagni con Pep Guardiola.

“La mia esperienza con Pep al Barça è stata come tutti la conoscete, ma personalmente non era quello che ci saremmo aspettati. E molti giocatori hanno detto lo stesso di lui. Come allenatore, Pep prepara le partite come nessun altro. Come ci ha allenato nel 2009 è stato incredibile. Il suo modo di vedere il calcio, attaccare, controllare, avere la palla, i round: Pep era il migliore.”

Foto: Afrikasport