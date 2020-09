Eto’o: “Felice che Messi rimanga al Barcellona, ma servono altri giocatori con il DNA blaugrana”

Ha parlato anche Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter e ora ambasciatore de LaLiga, durante la presentazione della massima serie spagnola targata 2020-2021. “Voglio che il Barcellona vinca il campionato e il Maiorca torni in Liga – ha esordito -. Vorrei rivedere Busquets di nuovo al suo livello, è un centrocampista fondamentale per il Barcellona”. Un pensiero va anche alla permanenza di Messi in Spagna: “Sono felice che Lionel sia rimasto a casa sua, ma per vincere servono altri grandi giocatori che abbiano il DNA blaugrana”. Un accenno anche su Hazard e Iniesta: “Eden, mio compagno al Chelsea, vale quanto Messi, non ho paura di ammetterlo – afferma -. Iniesta invece credo sia il miglior giocatore con cui abbia mai giocato, interpreta il calcio in modo assoluto”.

Foto: Twitter Champions League.