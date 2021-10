Eto’o: “Barça-Real vale più di una finale Champions, nessuno guarda se giocano Ronaldo o Messi”

Samuel Eto’o, ex grande bomber, è intervenuto al Festival di Trento per parlare di tanti argomenti, tra cui il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“Barça-Real? Nessuno guarda se giocano Cristiano Ronaldo o Messi, conta che vinca la squadra del cuore. Io che l’ho giocata so che è la partita più bella del mondo, anche se non ho giocato la finale della Coppa del Mondo. Barca-Madrid vale più di una finale di Champions, il Barcellona ha cominciato male ma è una sfida unica. I giocatori devono approfittarne per avviare la propria stagione, devono capire che può valere 6 punti: i tre della vittoria più lo slancio”.

Foto: Instagram Eto’o