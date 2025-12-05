Ethan Mbappé piega De Zerbi: Lille-Marsiglia 1-0, aggancio al terzo posto

05/12/2025 | 23:19:45

Il big match di Ligue1 tra Lille e Marsiglia se lo aggiudicano i padroni di casa, che hanno piegato la squadra di De Zerbi con il gol di Ethan Mbappé. Il Marsiglia manca ancora il balzo in vetta alla Ligue 1 (almeno momentaneo), il Lille si impone per 1-0 in casa. I Dogues partono bene, passando in vantaggio dopo poco meno di dieci minuti: lancio perfetto di Bentaleb, Ethan Mbappé salta Rulli (uscita goffa del portiere argentino) e firma l’1-0. Dopo il gol segnato i padroni di casa si chiudono e difendono il gol di vantaggio. Il Lille aggancia il Marsiglia a quota 29 punti.

