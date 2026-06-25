Eterno Ochoa. Lo stadio Azteca omaggia la leggenda messicana. “Chiudere così una carriera è speciale”

25/06/2026 | 13:31:08

Nella vittoria contro la Repubblica Ceca, che manda il Messico ai sedicesimi, Ochoa scrive la storia dei Mondiali e della sua Nazionale. “Memo” entra a circa 15′ dal triplice fischio, raggiungendo due record. Diventa il giocatore più anziano della storia del Messico a scendere in campo nella competizione e insieme a Messi e Ronaldo sono gli unici ad aver disputato sei Coppe del Mondo. Omaggio e atmosfera bellissime nello stadio, dove tutto è iniziato e finirà per l’estremo difensore, che ha annunciato il ritiro dopo il torneo: “Ho la pelle d’oca da un mese. Ho vissuto con grande nostalgia e malinconia questi ultimi momenti con la squadra. Poter ancora divertirmi sul campo, nello stadio che mi ha visto crescere e con la Nazionale non ha prezzo. Chiudere così una carriera è speciale”.

Foto: Yahoo Sport