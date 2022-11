Eterno Modric: è l’unico calciatore ad aver giocato almeno un Mondiale ed un Europeo in 3 decenni diversi

Luka Modric è uno dei centrocampisti più forti di sempre, come testimonia il pallone d’oro vinto nel 2018, ma è anche uno dei calciatori in attività da più tempo. Il Croato, infatti, è il solo giocatore ad aver partecipato ad almeno un Mondiale e ad un Europeo in 3 decenni differenti. Di seguito le presenze alle rispettive competizioni:

Mondiale 2006

Mondiale 2018

Mondiale 2022

Europeo 2008

Europeo 2016

Europeo 2020

Un record che sottolinea la longevità e il livello mantenuto dal giocatore negli anni.

Foto: Twitter Fifa